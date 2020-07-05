شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تطرح 168 ألف متر أرض مجانية للمستثمرين فى 4 محافظات بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول طرح للأراضى المجانية فى الصعيد خلال 2020، كشفت الخريطة الإليكترونية للأراضى، اتاحة 168781 متر أرض مجانية للمستثمرين فى الصعيد، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية لمحافظات الصعيد، على أن يتم حجز القطع عبر الخريطة الإليكترونية.

وكانت الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عاودت فتح باب تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين، بدءا من الثلاثاء 23 يونيو، باتاحة 654 قطعة أرض جديدة للمستثمرين موزعة بعدد 12 محافظة، و يتم استقبال طلبات التخصيص حتى 3 أغسطس 2020، بحسب موقع الخريطة الإليكترونية للأراضى الصناعية.

وحصل ”الخليج 365” على خريطة توزيع الأراضى المجانية فى المحافظات وهى و5 قطع فى دشلوط بمحافظة أسيوط6995 متر، 3 قطع بالمطاهرة فى المنيا بمساحة 2405 متر، 13 قطعة أرض فى الوادى الجديد بمساحة 2491 متر، وفى نجع حمادى بقناة تم اتاحة 106 قطع أرض بمساحة 156890 متر ، على أن تخصص جميعا بالمجان.

وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازى، منتصف يناير 2020 ، عن فتح باب بيع كراسات اشتراط الأراضي الصناعية الجديدة التي تتيحها البوابة الالكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي في اطار المرحلة الثانية من الطرح والذي يتقدم عليه المستثمر أونلاين، لكن إجراءات الحجز و التخصيص توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تصريحات سابقة، إن مصر أصبحت تمتلك خريطة صناعية الكترونية دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في العالم , وتعد المنفذ الوحيد للحصول على الاراضي الصناعية التي تطرحها الدولة في المناطق الصناعية .

وأضاف، أن الخريطة بوصفها أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية توفر بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار فى المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها , وسعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر الصناعي.

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كانت هيئة التنمية الصناعية، قد قامت بالإعلان لأول مرة عن طرح أراض صناعية على البوابة الالكترونية للخريطة الصناعية كمرحلة اولى أكتوبر 2019 على اجمالي عدد 2050 قطعة ارض.

وانشأت هيئة التنمية الصناعية، وحدة لمساعدة المستثمرين وتتلقى شكاوى المصنعين الراغبين في التسجيل على الخريطة الأليكترونية لحجز الأراضى الصناعية، بهدف خدمة المستثمر الراغب فى التسجيل على الخريطة الصناعية للحصول على الأراضى فى وقت سريع، والتعامل مع مشكلات صعوبة التسجيل على الخريطة، على أن تعاود هذه الوحدة نشاطها مع عودة العمل الحكومى بكامل طاقته.

وتساهم الخريطة الاليكترونيه للأراضي في اختصار مدة التخصيص، خاصة أنه يتم استقبال الطلبات واستيفاء الاوراق المطلوبة للتخصيص، ويتم الرد على المستثمرين في مدة لا تزيد عن 90 يوما، وذلك بعد دراسة كافة الطلبات المقدمة.

ودعت هيئة التنمية الصناعية عبر موقعها الإليكترونى، كافة المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب ورواد الأعمال بالاطلاع على البوابة الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية وسحب كراسات الشروط والتقدم على الاراضي عبر البوابة https://www.investinegypt.gov.eg