شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تضبط شركة بددت أحذية بأكثر من 5 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بتحرير محضر ضبط جمركي لشركة استيراد بددت كمية من الأحذية بأكثر من 5 ملايين جنيه، والتي سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أن الشركة استوردت مشمول 8 شهادات جمركية أحذية منشأ الصين من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

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وأضافت أن نتيجة الفحص جاءت بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أي إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة للتوجه لمقر الشركة فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أي مخازن لها.

وأوضحت أن القيمة للأغراض الجمركية بلغت 5 ملايين و768 ألفا و791 جنيها، والتعويضات الجمركية المستحقة 17 مليونا و306 آلاف و373 جنيها، مشيرة إلى أن عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي