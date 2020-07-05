شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 796 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الذهب اليوم الأحد 5-7-2020 ، استقرار ملحوظ قياسا على أسعار أمس، إذ سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر 796 جنيها للجرام من عيار21 وهو الأكثر تداولا في مصر، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، والمقررة الأحد من كل أسبوع، لكن بعض محلات التجزئة فى المحافظات تفتح أبوابها أمام المستهلكين.

أسعار الذهب:

عيار 18 : 682 جنيه للجرام.

عيار 21 : 796 جنيها للجرام.

عيار 24 : 909 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب : 6636 جنيها.

السعر العالمي : 1776 دولار.

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيضع الأسبوع المقبل جدولا زمنيا لمواعيد السماح بإعادة فتح القطاعات المتبقية من الاقتصاد البريطاني، مشيرا إلى أماكن مثل الصالات الرياضية المغلقة وحمامات السباحة ومراكز العناية بالأظافر.

وقال في مؤتمر صحفي الجمعة ”سنضع في الأسبوع المقبل جدولا زمنيا لإعادة فتحها، غير أنني بالطبع لا يمكنني سوى رفع القيود الوطنية المتبقية تلك عندما يكون الوضع آمنا لفعل ذلك“.

ومع فتح القطاعات الاقتصادية والاقتراب من الوصول للقاح لفيروس كورونا المستجد، يتوقع المتابعون لسوق الذهب، بأن الأسعار ستشهد تراجع كبير قد يصل إلى 10 % فى بعض التقديرات، وذلك مع عودة الأنشطة الاقتصادية في كافة الدولة، وعودة حركة التجارة العالمية لما كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا.

ويعتبر الذهب أهم الملاذات الآمنة، يرتبط ظهور مصطلح الملاذات الآمنة بأوقات الحروب والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، وهو مصطلح يتعلق بالأصول التى يلجأ إليها المستثمرون خلال فترة عدم الاستقرار وارتفاع المخاوف فى الأسواق، إذ يقلق المستثمرون من قدرتهم على الوصول على الأموال واستخدامها أكثر من قلقهم إزاء العائد الذى من الممكن أن يربحوه من الأسواق.

وتتخذ الملاذات الآمنة أشكالاً مختلفة بما فيها العملات والمعادن الثمينة والسندات وغيرها، منها أسواق العملات ذات السيولة العالية مثل الين والفرنك السويسرى، ويرجع ذلك لعدة أسباب، فبالنسبة للين يعود لدولة اليابان وهى ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، كما أن الين ثالث أكبر العملات تداول عالمياً، ومعدل الفائدة هناك منخفض جداً، فضلا عن أنه لدى اليابان صافى إيجابى من الأصول الأجنبية فى الداخل والخارج، والأهم من ذلك أن أسواقها المالية ذات سيولة عالية جداً.