شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل بجلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.71% رابحاً 52.08 نقطة ليصل إلى مستوى 7364.32 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.35% خاسراً 27.64 نقطة ليصل إلى مستوى 7874.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 86.4 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال.

وصعد 21 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.09%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.11%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.09%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.99%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.89%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.86%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاعي المواد الأساسية والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.75%.

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وقفز 182 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 9.25%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 6.07%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 5.24%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 9.99%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 0.21%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 0.17%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 144.7 مليون ريال سعودي.

وفى سياق متصل وقعت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفين، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم، على أن يتم الانتهاء من طرح الكراسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذه المذكرة.