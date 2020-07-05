شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن البيضاء لـ22 جنيها والبلدى لـ28 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 5 - 7 - 2020 انخفاضا فى أسعار الدواجن حسبما أعلنت شعبة الثروة الداجنة باللاتحاد العام للغرف، وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة، إن أسعار الدواجن البيضاء انخفضت لتسجل 22 جنيها للكيلو من المزرعة، موضحا انها تباع للمستهلك بين 25 - 27 جنيها للكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لليوم إلى أن أسعار الدواجن البلدى انخفضت لتسجل 27 جنيها للكيلو من المزرعة مقابل 28 جنيها، في حين وصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك بعد حساب هامش الربح التاجر التجزئة ومصاريف النقل.

وفيما يخص الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا فأكد السيد انها مستقرة عند 35 جنيها للوزن الكيلو وهذا فيما يخص أسعار المستهلك.

وأضاف السيد أن أسعار البيض انخفضت لتسجل 28 جنيها للكرتونة مقابل 30 جنيها وهذا بالنسبة للسعر في المزرعة، مشيرا إلي أن سعر المستهلك يتراوح بين 33 - 35 جنيها للكرتونة.

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والجدير بالذكر أن أسعار الدواجن تشهد انخفاضا فى كل عام خلال موسم عيد الأضحى نظرا للاقبال على اللحوم من قبل المستهلك وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض من الدواجن.

وكانت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تواصل حملاتها التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور والامراض الوبائية والتى يقوم بها اطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات كأجراء احترازي حفاظا على الثروة الداجنة وزيادة الإنتاج.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات "الخليج 365 "، أن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصـدار شهادات الأمان الحيوى لمزارع الدواجن بعد أن يتم التأكد من مطابقتها لشروط الامان الحيوى، بالإضافة إلى إعطاء تصاريح نقل الطيور الصادرة من الأدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية وتصريح الطيور المنقولة بين المحافظات.