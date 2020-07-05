شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% رابحاً 17.44 نقطة ليصل إلى مستوى 5141.24 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% رابحاً 22.41 نقطة ليصل إلى مستوى 5621.84 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 7.47 نقطة ليصل إلى مستوى 4192.04 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% رابحاً 10.96 نقطة ليصل إلى مستوى 4187.12 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 56.9 مليون سهم بقيمة 7.9 مليون دينار كويتى عبر 1939 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.60%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، تلاه قطاعي السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%.

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وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.35%، يليه سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 9.09%، ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 7.11%، فيما تصدر سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.85% ثم سهم شركة أركان الكويت العقارية بنسبة 4.90%، ثم سهم شركة الشعبية الصناعية بنسبة 4.86%.

وفي سياق متصل قالت شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل، إن مجلس الإدارة سوف ينعقد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الأحد، لمناقشة جدولي أعمال الجمعيتين العادية وغير العادية، ويتضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية مناقشة تعديل مادتين بالنظام الأساسي للشركة إحداهما تتعلق بالسنة المالية للشركة والأخرى بجواز الجمع بين العضوية في مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي.