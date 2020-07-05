شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلي المتحد يصعد ببورصة البحرين بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% رابحاً 2.93 نقطة ليصل إلى مستوى 1277.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 198.7 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.45% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.86%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مجموعة جي إف إتش المالية، عن تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة واعتماد البيانات المالية للنصف الأول من عام 2020، والمقرر عقده يوم الأربعاء 12 أغسطس إلى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس، في تمام الساعة 1 ظهراً بتوقيت مملكة البحرين.