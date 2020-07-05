شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 10812 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.22% ليصل إلى مستوى 1770 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 12666 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 4153 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 1477 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 2284 نقطة.

وفى سياق متصل أعلن البنك التجارية الدولي، عن التوقيع على اتفاقية للحصول على قرض مساند بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، من مؤسسة (سي دي سي)، وسيتم إدارجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك، وتبلغ مدة القرض 10 سنوات، تأتي هذه الخطوة تماشياً مع خطط الإدارة التنفيذية لتعزيز قاعدة رأس مال البنك استعداداً للتعافي الاقتصادي المتوقع.

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وأضاف البنك، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن القرض الجديد من مؤسسة (سي دي سي)، إضافة إلى قرضين مساندين ضمن الشريحة الثانية بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما، منوها إلى أن البنك سبق أن حصل على قروض في نوفمبر 2017 من البنوك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، العربية للمحابس، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، بي انفستمنتس القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، 473.8 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 129 سهم، 326 ألف سهم، 65060 سهم، 11.1 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، كما باع مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، مستشفى النزهة الدولي، 1.5 مليون سهم، 403 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو 6023 سهم.