شكرا لقرائتكم خبر عن مرسيدس تستدعى 668954 سيارة من الصين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مرسيدس- بنز (الصين) المحدودة استدعاء 668954 سيارة من السوق الصينية بسبب مخاوف من تسرب الوقود، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق - في بيان اليوم - أن الاستدعاء، الذي من المقرر أن يبدأ في 18 ديسمبر القادم، يشمل سيارات من طرازات الفئة "سي" والفئة "إي" والفئة "في" وغيرها. وأوضحت المصلحة أنه تم إصدار أمر الاستدعاء نظرا لأن اللحام الرابط بين مضخة الوقود ذات الضغط العالي في المحرك وأنبوب الوقود منخفض الضغط الخاص به قد يتأثر مع الاستخدام على المدى الطويل، ما قد يؤدي إلى تسرب الوقود.

ومن المقرر أن يستبدل الوكلاء المعتمدون الأجزاء المعيبة من السيارات المتضررة مجانا لإزالة مخاوف السلامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرسيدس تستدعى 668954 سيارة من الصين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.