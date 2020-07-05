شكرا لقرائتكم خبر عن إمكانات للغاز في المياه المصرية الضحلة...ماذا يضيف اكتشاف الحقل الأخير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح قطاع البترول علي مدار السنوات الست الماضية في تحقيق عدد من الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي ، حيث تم طرح 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر.

كما تم توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة من يوليه2014 حتى يونيه2020 ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً وكان لتوقيع تلك الاتفاقيات مردود إيجابي على أنشطة البحث والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى ، وخلال الأسبوع الماضي كان إعلان شركة إيني وشركائها عن نجاحها في حفر أول بئر استكشافي في منطقة امتياز شمال الحماد "بشروش" في المياه المصرية في دلتا النيل بالبحر المتوسط حيث يقع الاكتشاف الجديد على عمق 22 مترًا وعلى بعد 11 كم من الساحل و12 كم من شمال غرب حقل نورس وحوالي 1 كم غربًا من حقل بلطيم.

وجاء ذلك الإعلان عن نجاح ذلك الإكتشاف ليؤكد إمكانات الغاز والمتكثفات في المياه البحرية المصرية الضحلة حيث أنه كشف لبئر عمود غاز بسمك 152 مترًا داخل الأحجار الرملية في العصر الميسيني لتكوين أبو ماضي مع خصائص بتروفيزيائية ممتازة، سيتم اختبار البئر للإنتاج خلال الفترة القادمة حيث ستبدأ الشركة مع شركائها BP و Total ، بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، في وضع خيارات التصور لهذا الاكتشاف الجديد، بهدف "التتبع السريع" للإنتاج من خلال تحقيق اقصي استفادة مع البنىة التحتية الحالية للمنطقة.

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وأوضحت الشركة، أنه بالتوازي مع أنشطة التطوير المرتبطة بهذا الاكتشاف الجديد، ستواصل إيني استكشاف "منطقة نورس الكبرى" بحفر بئر استكشافي آخر يسمى Nidoco NW-1 DIR هذا العام في امتياز أبو ماضي غرب.

يذكر أن اتفاقية امتياز شمال الحماد بالبحر المتوسط ، بين الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "ايجاس"، والمقاول" إيني بحصة 37.5%، مع قيامها بأعمال التشغيل، وشركة BP تمتلك 37.5% ، وتوتال تمتلك 25% من مصلحة المقاول.

وارتفع انتاج مصر من الثروة البترولية خلال الست سنوات الماضية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2019 ، كما تم تنفيذ 37 مشروعاً في هذا المجال على مدار السنوات الستة الماضية باستثمارات 28 مليار دولار وبإجمالي معدلات انتاج أولية مضافة من هذه المشروعات تصل إلى حوالى 7.8 مليار قدم مكعب غاز.