دار الأركان يختبر سقف قناة سعريه هابطة – تحليل صباحي – 05-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.70% بما يعادل 0.05 نقطة، ليواجه السهم بارتفاعه الأخير سقف قناة سعريه هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، وفي الوقت نفسه يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بدعم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7.75، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 6.68.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.90 ومستوى المقاومة 7.56.
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