شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يواصل ارتفاعه – تحليل صباحي – 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم زين السعودية (7030) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.19% بما يعادل 0.14 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليستعد السهم بارتفاعه الأخير مهاجمة مستوى المقاومة 12.24.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.24، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.28.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 12.50.