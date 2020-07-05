شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.14% بما يعادل -0.02 نقطة، ليستعد بذلك كسر مستوى الدعم 14.50.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لدعم 14.50، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 13.74.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.24 ومستوى المقاومة 15.02.