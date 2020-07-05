شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت نجران (3002) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المهم 11.30، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.80% بما يعادل 0.20 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 12.52.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.76 ومستوى المقاومة 12.00.