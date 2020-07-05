شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.25% بما يعادل 0.04 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 16.18، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 16.18، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 18.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.54 ومستوى المقاومة 17.00.