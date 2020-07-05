شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثر السهم بتركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.70% بما يعادل 0.40 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لدعم 55.90، ليستهدف مستوى المقاومة 61.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.90 ومستوى المقاومة 59.70.