شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ريت يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مشاركة ريت (4335) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 8.38، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 6.63% بما يعادل 0.53 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.38، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.00 ومستوى المقاومة 9.00.