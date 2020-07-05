شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.18% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 11.12، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.3.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.12 ومستوى المقاومة 11.76.
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