الاتحاد يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 05-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم الاتحاد (8170) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.28% بما يعادل -0.04 نقطة، ليستجمع السهم بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 14.62 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات الدعم 13.48. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.48 مستوى المقاومة 14.62.

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