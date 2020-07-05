شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 عقد من برنامج "التمويل المضمون" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ عدد العقود الممنوحة ضمن برنامج "التمويل المضمون"، الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بالتعاون مع برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، والبنوك السعودية وشركات التمويل، 1200 عقد بقيمة إجمالية نحو 1.1 مليار ريال.

ويهدف برنامج التمويل المضمون، إلى تقديم التمويل الميسر بمبلغ يصل إلى 13.2 مليار ريال، عن طريق منح تسهيلات من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، بحسب صحيفة مكة.

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كما يهدف البرنامج إلى تعزيز الجدارة الائتمانية للجهات المستفيدة من خلال تغطية المخاطر المرتبطة بالتمويل، بالتعاون مع برنامج "كفالة" لتوفير الضمان للتمويل الممنوح من جهات التمويل (البنوك السعودية وشركات التمويل) بـ95 في المائة من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن البرنامج.

ويعد البرنامج من بين سلسلة من المبادرات التحفيزية التي تبنتها "ساما"، بشراكة مع البنوك السعودية وشركات التمويل منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد في من العام الماضي.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أطلقت في أبريل الماضي بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) برنامجَ التمويل المضمون، من خلال ضمان ما نسبته (95%) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.