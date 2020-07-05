شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب تخطط لتوظيف المزيد من المصرفيين بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ديفيد ليفينجستون، رئيس سيتي جروب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن المجموعة تخطط لتوظيف المزيد من المصرفيين في السعودية من أجل أنشطة الحفظ المباشر بعد أن ضمت ما يزيد عن 20 معنيين بأسواق المال في داخل البلاد على مدى العامين الماضيين.

وأبلغ ليفينجستون مؤتمرا صحفيا بأنه بينما لا يوجد جدول زمني محدد للبنك للحصول على رخصة مصرفية كاملة في السعودية، فإن آفاق نشاط القطاع المالي إيجابية، بحسب وكالة رويترز.

وقال البنك العام الماضي إنه سيتوسع أيضا في الحفظ المباشر وخدمات المقاصة في المملكة. وعاد البنك إلى السعودية في 2018 بعد أن حصل على ترخيص للعمل في أسواق المال بعد توقف دام 13 عاماً.

وكان سيتي جروب من بين البنوك التي قدمت المشورة لأرامكو السعودية في طرح أولي قياسي لشركة النفط العملاقة بقيمة 29.4 مليار دولار في العام الماضي، وفي أبريل قدم المشورة للحكومة السعودية في بيع سندات على ثلاث شرائح بقيمة سبعة مليارات دولار.