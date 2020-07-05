شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمارات السعودية بالخارج عند أعلى مستوياتها السنوية والفصلية منذ عام 2007 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت قيمة الاستثمارات المباشرة في الخارج للسعودية إلى نحو 469.7 مليار ريال، بنهاية الربع الأول من عام 2020، مسجلة أعلى مستوياتها السنوية والفصلية منذ عام 2007.

وحققت هذه الاستثمارات نموا ربع سنوي بلغ 1.8% بما يعادل 8.13 مليار ريال، مقارنة بقيمتها بنهاية 2019 البالغة 461.57 مليار ريال، وفقاً لصحيفة الاقتصادية.

وقد ارتفعت قيمة الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج للربع التاسع على التوالي وتحديدا منذ نهاية الربع الأول 2018.

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وبشأن الأداء السنوي لقيمة الاستثمارات المباشرة السعودية في الخارج شاملة استثمارات جميع القطاعات، فارتفعت خلال الفترة الممتدة من نهاية الربع الأول 2019 حتى نهاية الربع الأول 2020 نحو 9.5% ما يعادل 40.92 مليار ريال.

وكانت هذه الاستثمارات تبلغ بنهاية الربع الأول 2019 نحو 428.78 مليار ريال.

ويقصد بـ"الاستثمار المباشر في الخارج" تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى إلى إنشاء أو تطوير أو الحفاظ أو تأسيس شركات أخرى تابعة أجنبية، أو ما يمثل ملكية الأجانب في أي اقتصاد من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي.

ويمكن اعتبار الارتفاع بنسب الاستثمارات الأجنبية عالميا كمؤشر لزيادة العولمة الاقتصادية والتكامل أو الاندماج الاقتصادي العالمي.