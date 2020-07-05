شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. صرف أرباح "ساسكو" و"سدافكو" وعقد عمومية "الخبير ريت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسة يوم الأحد، اجتماع الجمعية العمومية لصندوق الخبير ريت، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة سدافكو، ساسكو.

وتصوت الجمعية العمومية لصندوق الخبير ريت "الصندوق"، يوم الأحد، على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.802 مليون ريال من خلال طرح وحدات إضافية والحصول على تمويل إضافي متوافق مع الضوابط الشرعية بهدف الاستحواذ على أصول عقارية إضافية وسداد المصاريف والتكاليف ذات العلاقة.

وتبدأ الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، يوم الأحد، توزيع الأرباح المُقررة عن النصف الثاني المنتهي في 31 مارس من العام 2020، بقيمة 81.250 مليون ريال، بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 25%.

Advertisements

كذلك تبدأ الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، يوم الأحد، توزيع أرباح نقدية بقيمة 60 مليون ريال عن العام المالي 2019، بواقع ريال واحد للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.