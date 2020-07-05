شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال تخاطب "البترول" للمطالبة بتحديد سعر مرن لغاز المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ستخاطب وزارة البترول ولجنة الطاقة بمجلس النواب، لمناقشة مطالبات اللجنة لتنمية الاقتصاد المصري، وأبرزها تحديد سعر مرن للغاز للأنشطة الإنتاجية، مضيفا :" كنا في السابق نطالب بتحديد سعر مرن للغاز المورد المصانع، ولكن تمت إضافة نشاطي الفنادق والمولات للقائمة لأنهما يستخدمان الغاز في تشغيل التكييفات المركزية، وهما من القطاعات الحيوية التي تشغل عدد كبير من العمالة، وظهر تأثيرهما على الاقتصاد خلال فترة إغلاق المولات وحظر حركة المواطنين ".

وأوضح "جنيدي"، لـ"الخليج 365"، آلية تحديد سعر مرن للغاز، قائلا إن تحديد سعر مرن للغاز مرتبط بعدة عوامل أبرزها سعر الغاز عالمياً، والاكتشافات الجديدة لحقول الغاز في مصر، علاوة على سعر الجنيه مقابل الدولار"، منوها إلى أن رجال الأعمال لا يطالبون بدعم سعر للغاز المورد سواء للنشاط التجاري أو الإداري أو الصناعي أو الخدمي، ولكن مراعاة عدم تأثيره على تكلفة الإنتاج.

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وأشار "جنيدي"، إلى أهمية إقرار آلية لسعر مرن للغاز، قائلا إن إقرار سعر مرن للغاز يساهم في تنمية الأنشطة الإنتاجية، ووضعها على خريطة المنافسة عالمياً، حيث أن المصانع التي تصدر جزء من إنتاجها أو تنافس منتج مستورد، تواجه صعوبة في المنافسة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة سعر الغاز مقارنة بالمنافس في الخارج، وبالتالي يجب تحديد سعر مرن للغاز لتحقيق منافسة عادلة مع المستورد.

وقال "جنيدي"، إن لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، على استعداد لعقد لقاء يضم ممثلين من مختلف القطاعات الإنتاجية مع المسئولين بوزارة البترول أو مجلس النواب لمناقشة المطالب المقدمة، وتوضيح أهميته للأنشطة الإنتاجية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري والعالمي يشهد تحديات ضخمة خلال الفترة الحالية جراء جائحة كورونا، وهو ما يتطلب تكاتف كافة الأطراف لعبور هذه الأزمة، والخروج منها أقوى من ذي قبل.