تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم البلدى تشهد استقرارا فى محلات الجزارة َالهايبر ماركت.
وجاءت أسعار اللحوم الكندوز بين 120- 150 جنيها ،فيما تراوحت اسعار الكبدة بين 120-150 جنيها الكيلو، وسجلت أسعار البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيها، و سجل البفتيك و الاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو، و سجلت أسعار اللحوم الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.
يذكر أن "الخليج 365 " نشر عددا من الإجراءات التى نفذتها الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة والتى أدت الى تراجع استيراد اللحوم والماشية الحية وثبات الأسعار للوصول الى تحقيق الاكتفاء الذاتى .. وهى كالآتى:
إحياء مشروع " البتلو" أدى الى فتح فرص تشغيلية للشباب والسيدات وتحسين دخول عدد المستفيدين من هذ المشاريع والحفاظ على ثبات الأسعار اللحوم وزيادة المعروض منها.
-زيادة اعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى ، ومنشآت الثروة الحيوانية بالقرار الوزارى 773 لسنة 2017.
-استمرار برنامج الهيئة العامة للخدمات البيطرية في ترقيم وتسجيل الحيوانات.
-حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية أدى الى زيادة انتاج اللحوم والالبان والحد من الاستيراد، من خلال حملات التحصين ضد الامراض.
-حظر ذبح "البتلو" حتى بلوغة السن القانونى للذبح وهو 400 كيلو ، لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء.
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