شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 9211 نقطة، وهو أعلى مستوى يحققه المؤشر خلال الجلسة، وفي ظل ارتفاع كبير في كميات التداول، وهو ما يشير الى إمكانية ارتفاع المؤشر مرة أخرى لمستوى المقاومة 9400 نقطة كمستوى أول ثم 10000 نقطة، شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى9000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,119 وبين مستوى المقاومة هو 9,305 نقطة