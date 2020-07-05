شكرا لقرائتكم خبر عن المال (ALMAL) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 9٫10 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى 9 فلس، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 7٫50 فلس كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9.0 بينما مستوى المقاومة هو 9.4 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر المال (ALMAL) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 05-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.