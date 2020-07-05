شكرا لقرائتكم خبر عن المال (ALMAL) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 9٫10 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى 9 فلس، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 7٫50 فلس كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9.0 بينما مستوى المقاومة هو 9.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط