شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) يخترق متتوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 184 فلس، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تحركه لأسفل للوصول لمستوى الدعم 175 فلس كمستوى أول ثم 145 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 181.0 بينما مستوى المقاومة هو 187.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط