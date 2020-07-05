شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث أنهى تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 76 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع إمكانية اعادة السهم اختبار مستوى الدعم 69 فلس كمستوى أول ثم 60 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 82 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 74.3 بينما مستوى المقاومة هو 79.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط