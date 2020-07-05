شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي عند مستوى 11٫40 فلس، مخترقا القناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لانخفاض متوقع قد يصل بالسهم لمستوى الدعم 10 فلس كمستوى أول ثم 8٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11.1 بينما مستوى المقاومة هو 11.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط