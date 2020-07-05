شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات (OOREDOO) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 851 فلس، وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة عند مستوى 680 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 610 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 680 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 647.7 بينما مستوى المقاومة هو 656.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط