سفن (SHIP) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 05-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 394 فلس، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ ظهور شكل Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 360 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 410 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 388 بينما مستوى المقاومة هو 400 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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