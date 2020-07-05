شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 394 فلس، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ ظهور شكل Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 360 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 410 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 388 بينما مستوى المقاومة هو 400 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط