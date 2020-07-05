شكرا لقرائتكم خبر عن لوجستيك (LOGISTICS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 27 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم السابق 28 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 25 فلس كمستوى أول ثم 20 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 29 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.5 بينما مستوى المقاومة هو 27.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط