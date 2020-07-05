شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس مرتفعا عند مستوى 16٫60 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 17 فلس، وهو ما ضغط على السهم ليغلق منخفضا عند مستوى 15٫20 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 13 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.85 بينما مستوى المقاومة هو 16 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط