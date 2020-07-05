شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 0٫48 ريال، الا انه اغلق عند مستوى 0٫461 ريال، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، كما نلاحظ استمرار حالة الشراء المبالغ فيه على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 4٫10 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.44 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.48 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط