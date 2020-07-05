شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD)يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 05-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 8 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 7٫50 ريال، حيث يقابل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لأعلى لمستوى المقاومة 8٫80 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 7٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7.77 وبين مستوى المقاومة هو 8.23 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد