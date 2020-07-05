شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شعبة الملابس": جميع المحلات ملتزمة باشتراطات السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الشعبة تنسق وبشكل يومي مع أصحاب المحلات الجاهزة بالسوق المحلي من أجل ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمن والحفاظ على الصحة، مضيفا أن الجميع متفق تماما على ضرورة اتباع هذه التعليمات بداية من ارتداء جميع العاملين بالمحلات بارتداء الكمامة مع الزام المترددين على المحل بارتدائها، مشيرا إلى أن معظم المحلات وضعت زجاجات مطهرة للمستهلك قبل دخوله وقبل خروجه وذلك للحفاظ على صحة المستهلك والعامل في نفس الوقت.

وأضاف حسن لليوم السابع أن المحلات جمعيها تستخدم المطهرات للرش أركان المحل بصورة مستمرة وذلك بناءا على البروتوكول المتبع بينهما، َتابع ان أعمال النظافة تتم في المحلات بعد خروج العملاء بصورة شبه دورية.

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وأوضح حسن انه فيما يخص غرف القياس " البروفة" فهي ليس بها أي اضرار تماما على العميل، مشيرا الي أن العميل يدخلها بمفرده لقياس الملابس ثم الخروج وفي الغالب يكون هناك تطهير لها بصفة مستمرة، أيضا بعض المحلات توفر زجاجات مطهرة للعميل قبل دخول الغرفة حفاظا على أمن وسلامة الجميع، مؤكدا أن اغلب الاحتياطات التي اتبعها أصحاب المحلات تمت من بجهود ذاتية لان أصحاب المحلات والعاملين أيضا لديهم أسر يحرصون عليها ولذلك الجميع يدرك مدى خطورة الازمة سواء العميل او صاحب العمل.

وأشار رئيس شعبة الملابس إلى أن الإقبال على سوق الملابس ضعيف وليس بالقدر الذي يدفع البعض للتخوف من غرفة القياس او البروفة، مشيدا بما يقوم به أصحاب المحلات التجارية للحفاظ على تجارته ومحاولات استعادة السوق مرة أخرى لوضعه.