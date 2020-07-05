شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تتجاوز أسبوعاً صعباً بمكاسب استثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

بعيداً عن كل ما تشيعه أخبار انتشار كوفيد-19 في موجته الثانية من قلق، أنهت الأسهم العالمية أسبوعها على مكاسب قياسية بلغت 4% وسطياً في أسبوع كان قصيراً في «وول ستريت»، مع ترقب موسم نتائج الشركات الأسبوع المقبل.

الأهم من مكاسب الأسبوع كان زخم المعنويات المرتفعة في أوساط المستثمرين بالرغم من تلكؤ عمليات إعادة فتح الاقتصاد في أكثر من منطقة من العالم، حيث تشير كل التوقعات إلى استمرار موجة النشاط في الأسهم العالمية مدفوعة بعدد من العوامل منها ما هو فني، مثل وفرة السيولة في الأسواق، ومنها ما له صلة بالبيانات الاقتصادية التي كان آخرها تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يونيو/ حزيران الذي فاق التوقعات.

وعزز التقرير الذي كشف عن تحقيق 4.8 مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي، الآمال بانتعاش على شكل الحرف V الذي يراهن عليه المتفائلون، وهو ما استمد قوة نسبية من تقرير قطاع الخدمات الصيني الذي سجل أداؤه تحسناً لافتاً.

مكاسب استثنائية

وسط هذه البيئة التي يسودها التفاؤل تمكنت الأسهم العالمية من تسجيل مستويات من الأداء تبعث على مزيد من الحماسة للاستثمار في الأسهم التي أنهت الفصل الثاني من العام على مكاسب استثنائية رغم الإغلاق الكلي للاقتصاد في بعض الدول، وبلغ متوسط مكاسب المؤشرات العالمية الأسبوعية 4%، وتقدم مؤشر ناسداك قائمة الرابحين بإضافة 4.62% خلال أربعة أيام من التداول حيث كان يوم الجمعة عطلة بمناسبة يوم الاستقلال، وأنهى المؤشر الأسبوع مخترقاً حاجز 10 آلاف نقطة ليستقر عند 10,207.63 نقطة، وتقدم المؤشر في أدائه الفصلي أيضاً محققاً مكاسب بلغت 38.44% وهو ما يعكس بشكل واضح الثقة المطلقة التي تحظى بها الأسهم في نفوس المستثمرين ذلك أن هذه المكاسب الاستثنائية جاءت بالتزامن مع الأشهر الثلاثة الأكثر صعوبة في المواجهة مع تبعات كوفيد-19 والإغلاق الكلي.

«وول ستريت»

جاء أداء مؤشرات «وول ستريت» متناسقاً خلال الأسبوع حيث تساوت مكاسبها تقريباً بعد أن حصد مؤشر «إس أند بي» 4% خلال أيام التداول الأربعة وأنهى على 3,130.01 نقطة، في حين بلغت مكاسبه خلال الربع الثاني 23.87%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 3.2% مستقراً عند 25,827.36 نقطة، أما مكاسبه الفصلية فبلغت 20.61%.

مؤشرات آسيا

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في آسيا، لم يفلح مؤشر نيكاي في طوكيو في التخلص من اللون الأحمر وإن كانت خسائره أقرب إلى الربح عندما تراجع بنسبة 0.31% فقط ليستقر عند 22,306.48 نقطة، لكن نتائجه الفصلية كانت متناسقة مع أداء مؤشرات «وول ستريت» حيث ارتفع خلال ثلاثة أشهر بنسبة 25.18%، أما أداء مؤشر هونج كونج الأسبوعي فلم يشذ عن مسار «وول ستريت» حيث بلغت مكاسبه 3.31% ليستقر عند 25,373.12 نقطة، لكن أداءه الفصلي جاء متخلفاً عن الركب نظراً للاضطرابات السياسية التي لم تهدأ في الجزيرة، وقد بلغت مكاسب المؤشر خلال ثلاثة أشهر حوالي 9% فقط.

الأسهم الأوروبية

وفي أوروبا اتسق أداء مؤشر «داكس» الألماني مع مؤشرات «وول ستريت» على أساس أسبوعي وعلى أساس فصلي حيث ارتفع المؤشر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.63% ليستقر عند12,528.18 نقطة، كما بلغت مكاسبه الفصلية 31.52%.

السندات

شهدت معدلات العائد على سندات الخزانة الأمريكية موجة من التذبذب تحت تأثير بيانات التوظيف حيث ارتفعت صباح الخميس قبل صدور تقرير الوظائف وسط مخاوف من انتشار موجة ثانية من الوباء ارتفعت معها الإصابات اليومية إلى 50 ألفاً، لكن تدني معدلات البطالة إلى حدود 11% والكشف عن توفير 4.8 مليون وظيفة، قلب الموازين ومنح السندات فرصة للتخلص من الاتجاه الصعودي في معدلات العائد لتتراجع على فئة العشر سنوات إلى ما دون 0.70%.

النفط

تعرضت أسعار النفط لبعض الضغط خلال الأسبوع قبل أن تستأنف رحلة الصعود يوم الخميس، وبلغت مكاسب البرميل الأسبوعية من خام برنت حوالي 4.3% ليستقر عند 42.77 دولار، بينما استقر سعر برميل الخام الأمريكي الخفيف عند 40.31 دولار بمكاسب أسبوعية بلغت 4.7%.

الذهب

حافظت أسعار الذهب على مستوياتها وسط تراجع الطلب الذي فرضته بيئة التفاؤل حول أداء الاقتصاد الأمريكي بعد تقرير الوظائف حيث أنهى سعر الأونصة على مكاسب في حدود 7 دولارات ليستقر عند 1787 دولاراً في العقود الآجلة.