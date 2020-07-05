5 خطوات للسفر إلى دبي ولا قيود على الفئة العمرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

يتوجب على السياح والزوار القادمين إلى دبي اعتباراً من 7 يوليو/ تموز، استيفاء 5 خطوات للدخول إلى الإمارة، وتتمثل في التحقق من الحاجة إلى تأشيرة دخول أم لا، وحجز الرحلة، وتأمين سفر يغطي «كوفيد 19» أو تحمل تكاليف العلاج والعزل، وفحص«PCR» في بلد السائح قبل 96 ساعة من السفر أو إجراء الفحص عند الوصول إلى دبي.

وتفصيلاً، أوضحت «طيران الإمارات» أنه اعتباراً من 7 يوليو 2020، ستكون دبي مفتوحة للسياح، مشيرة إلى أنه لا يوجد قيود على الأعمار عند السفر إلى دبي.

وقالت الناقلة في تعليمات أصدرتها للسياح إنه اعتماداً على متطلبات التأشيرات حسب جنسية السياح، يمكن الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول، أو التقدم للحصول على التأشيرة قبل السفر.

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وأوضحت أنه يجب على السياح توفير تأمين سفر يغطي حالات «كوفيد 19» أو تحمل تكاليف العلاج والعزل إذا لزم الأمر قبل السفر، إضافة إلى شهادة تأمين تفيد بتغطية «كوفيد 19» لتقديمها عند الوصول.

وأضافت الناقلة أنه يجب إجراء اختبار«PCR» قبل 96 ساعة من الرحلة وأن يحضر السياح شهادة اختبار «كوفيد 19» السلبية عند السفر وهذا ينطبق على جميع الركاب، بما في ذلك الأطفال، مشيرةً إلى أن اختبار«PCR» يتوفر أيضاً عند الوصول إلى دبي، إذا لم يجره المسافر في البلد الأم.

وقالت إنه يجب على السائح الذي أجرى اختبار«PCR» عند الوصول إلى دبي، عزل نفسه حتى يتلقى نتيجة الاختبار وإذا كانت النتيجة سلبية، فيمكنه مغادرة الفندق وإذا كانت إيجابية، فيجب اتباع تعليمات هيئة الصحة بدبي.

وذكرت الشركة أنه يتعين على كل راكب يسافر إلى دبي أن يملأ نموذج البيان الصحي ونموذج تعهد الحجر الصحي، كما يجب طباعة كلا النموذجين واستكمالهما وتسليمهما إلى موظفي هيئة الصحة في دبي، عند الوصول إلى مطار دبي الدولي.