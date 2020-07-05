مرافق الترفيه في دبي تستأنف أعمالها بشروط وإجراءات جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي



واصلت حكومة دبي تنفيذ خطتها المحكمة لإعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية، وشملت الأنشطة الترفيهية اعتباراً من يوم أمس السبت 4 يوليو/تموز 2020، مع التركيز على التدابير الاحترازية والإرشادات والقيود والأنشطة المستبعدة لمكافحة انتشار فيروس «كوفيد 19».

وشملت الأنشطة المدرجة ضمن بروتوكول إعادة افتتاح وتشغيل مراكز الترفيه، المعارض الترفيهية ومرافق الترفيه العلمي، والمنشآت التي تقدم خدمة ركوب الألعاب، وأنشطة الترفيه التفاعلي، ومناطق اللعب والمغامرات الداخلية والألعاب القابلة للنفخ المخصصة للأطفال، والأركيد، والمتاهات وغرف الهرب، إضافة إلى منشآت الواقع الافتراضي.



الحدائق الترفيهية



وشمل البروتوكول، العديد من التدابير والإرشادات والقيود التي يجب على المنشآت المعنية والعاملين فيها، والضيوف، والعملاء، التقيد والالتزام بها، ضمن أولويات الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تحديثاً على بروتوكولات مراحل إعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية، والذي سمح بإعادة فتح الأنشطة الترفيهية ابتداء من يوم السبت 4 يوليو/ تموز 2020.

وشمل البروتوكول إعادة افتتاح الحدائق الترفيهية المغطاة على غرار عالم المغامرات آي أم جي مع استثناء الأنشطة التي تتطلب المقابلة وجها لوجه والأنشطة والترفيه الحي والحفلات والمواكب والتجمعات الإجتماعية.

وتتضمن الانشطة التي يشملها البرتوكول كذلك مرافق الترفيه التعليمي والمنشآت التي تقدم أنشطة ترفيهية متكاملة بالإضافة إلى لعب المتاهات، والمعارض الترفيهية والمنشآت التي تقدم خدمة مناطق اللعب والمغامرات الداخلية المخصصة للأطفال وتلك التي تحوي ألعاب قابلة للنفخ، ومنشآت الواقع الافتراضي.

ولا يزال البروتوكول يستثني الحفلات والتجمعات الاجتماعية ومنطقة ألعاب الاطفال والرضع من إعادة الافتتاح، في هذه المرحلة.

كذلك، نص البرتوكول المحدّث على إعادة افتتاح خدمات المساج وخدمات المنتجع الصحي المستقل وفي الفنادق ومراكز التسوق وقائمة للمنتجعات الصحية والصالونات النسائية وصالونات الحلاقة خارج مراكز التسوق.

وشمل الاستثناء من قرار إعادة الافتتاح حمامات البخار، وغرف الجليد، والجاكوزي، والحمام الساخن والمغربي والتركي.

ونص البروتوكول كذلك، على إعادة افتتاح المخيمات الصيفية والربيعية وتشمل جميع المخيمات الصيفية التي تعمل في جميع المرافق بما في ذلك مراكز الأطفال والمدارس والفنادق والنوادي الرياضية والجمنازيوم والمكتبات ومراكز الفنون فيما تم استثناء الحضانات من اعادة افتتاح المخيمات.



المستكشفون الصغار

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وأعلنت «ماجد الفطيم» استئناف أعمال «دريم سكيب»، تجربة الواقع الافتراضي المميزة في «مول الإمارات»، و«ماجيك بلانيت» و«آي فلاي دبي» و«المستكشفون الصغار» في دبي ابتداء من يوم أمس السبت، بناء على القرارات الأخيرة الصادرة عن «اقتصادية دبي».

ويأتي هذا الإعلان بعد إعادة افتتاح تجارب «ماجد الفطيم» الترفيهية في الإمارات والسعودية ومصر ولبنان.

واتخذت هذه الوجهات تدابير وقائية واسعة النطاق، ووضعت خططاً شاملة للتعقيم والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. وخلال فترة الإغلاق المؤقت، أجرت «ماجد الفطيم» دراسة استقصائية شاملة لتحديد أهم تدابير السلامة الكفيلة بضمان راحة وطمأنينة الزوار عند عودتهم لارتياد مرافق التسلية والترفيه التابعة لها، وقد استخدمت نتائج هذه الدراسة لإعادة تصميم تجربة الزوار بصورة استباقية.

وتقوم مرافق التسلية والترفيه والسينما التابعة ل«ماجد الفطيم»، باتباع إجراءات تتجاوز تلك الموصى بها، لضمان حصول الزوار على تجارب استثنائية مع مزيد من الطمأنينة وراحة البال، حيث سيقوم فريق العمل بتنظيف وتعقيم الأسطح بعد كل تواصل مع الزوار، كما تم إلزام كل الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات، ويتم قياس حرارة كل أعضاء فريق العمل عند وصولهم إلى العمل.