الأجانب يضيفون 91.5 مليون سهم في 5 شركات إلى محفظتهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شهد سوق دبي المالي شراء أجنبياً قوياً خلال جلسات شهر يونيو/حزيران الماضي، بمحصلة شرائية بلغت نحو 189 مليون درهم، بعد أن وصلت مشترياتهم نحو 1.6 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 1.4 مليار درهم، وذلك في تحليل ”الخليج 365”.

عزز المستثمرون الأجانب (غير العرب) استثماراتهم في سوقي دبي وأبوظبي من خلال زيادة مشترياتهم لأسهم منتقاة، إلا أن معظم الشراء الأجنبي خلال يونيو الماضي تركز بشكل أكبر على بعض الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، بينما توزع التسييل على شركات السوقين. وارتفعت ملكية الأجانب في شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» بنحو 24.8 مليون سهم، بعدما شهدت الشركة تداولات بأكثر من 100 مليون درهم، بما يعادل 712 مليون سهم.

كما ارتفعت ملكيتهم في «الإمارات دبي الوطني» بنحو 20.8 مليون سهم، على إثر دخول سهم البنك إلى مؤشر إم إس سي آي بنهاية تعاملات مايو/‏أيار، مما ساهم في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب التي تتبع المؤشر.

ولاقى سهم «الاتحاد العقارية» اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي، بعدما ارتفعت ملكيتهم في الشركة العقارية بنحو 20.84 مليون سهم، وكان السهم قد سجل تداولات قوية خلال الشهر، بنحو 758 مليون درهم. وارتفعت ملكية الأجانب في «إعمار مولز» بنحو 14.3 مليون سهم، و«ديار للتطوير» بنحو 12.7 مليون سهم، و«أرامكس» 7.9 مليون سهم و«اتصالات 7.77 مليون سهم و«أملاك»7.65 مليون سهم، و«جي إف إتش» 7 ملايين سهم، و «الدار» 5.5 مليون سهم و«دانة غاز» 4.55 مليون سهم و«دبي الإسلامي» 4 ملايين سهم.

10 شركات وساطة

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إلى ذلك، استحوذت أكبر 10 شركات وساطة أسهم في سوق دبي المالي على 75% من إجمالي تداولات المستثمرين خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك بنحو 46.86 مليار درهم، من أصل إجمالي تداولات بلغت 62.34 مليار درهم.

وتشاركت 20 شركة وساطة نحو 15.5 مليار درهم من السيولة والتي شكلت ما نسبته 25% فقط من إجمالي تعاملات المستثمرين في سوق دبي خلال 6 شهور.

وحلت 5 شركات وساطة تابعة للبنوك بين أكبر 10 وسطاء من حيث القيمة المتداولة من يناير حتى يونيو 2020.

وتصدرت «المجموعة المالية هيرمس الإمارات» قائمة شركات الوساطة من حيث القيمة المتداولة بنحو 10.2 مليار درهم، شكلت 16.4% من الإجمالي، ثم «بي إتش مباشر» بنحو 6.64 مليار درهم، شكلت 10.65%، ثم «أرقام سيكيورتيز» 6.58 مليار درهم، شكلت 10.56%، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 5.22 مليار درهم، شكلت 8.37%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 4.3 مليار درهم، شكلت 6.9%.