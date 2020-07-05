أنجولا تقاوم ضغط «أوبك» للالتزام بتعميق خفض إنتاج النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر في «أوبك» وقطاع النفط، إن أنجولا تقاوم ضغطاً من «أوبك» لتعميق خفض إنتاج النفط حتى تمتثل بالكامل لاتفاق خفض قياسي للإمدادات.

وقال مصدر في «أوبك»: «أنجولا تقول إنها لن تعوض عن زيادة إنتاجها في الفترة من يوليو/‏تموز حتى سبتمبر/‏أيلول، مثل باقي الدول، ولن تتمكن من التعويض إلا في الفترة من أكتوبر/‏تشرين الأول، حتى ديسمبر/‏كانون الأول، ما زلنا نحاول إقناعها».

وقال مصدر آخر في «أوبك»، إن نيجيريا والجزائر تتواصلان حالياً مع أنجولا لإقناعها بتنفيذ الاتفاق.

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وقال المصدر: «المجموعة (أوبك+) بالكامل تزيد الضغط على أنجولا ودول أخرى غير ملتزمة، من أجل الامتثال لما اتفقت عليه».

وضخت أنجولا 1.28 مليون برميل يومياً في مايو/‏أيار، وفقاً لبيانات «أوبك» بما يزيد على المستهدف لها بواقع 100 ألف برميل يومياً.

ووفقاً لمسح ل«رويترز»، فقد خفضت أنجولا الإنتاج إلى 1.24 مليون برميل يومياً في يونيو/‏حزيران، بما يفوق المستهدف بنحو 60 ألف برميل يومياً.