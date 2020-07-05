شكرا لقرائتكم خبر عن أنجولا تقاوم ضغط «أوبك» للالتزام بتعميق خفض إنتاج النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر في «أوبك» وقطاع النفط، إن أنجولا تقاوم ضغطاً من «أوبك» لتعميق خفض إنتاج النفط حتى تمتثل بالكامل لاتفاق خفض قياسي للإمدادات.
وقال مصدر في «أوبك»: «أنجولا تقول إنها لن تعوض عن زيادة إنتاجها في الفترة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول، مثل باقي الدول، ولن تتمكن من التعويض إلا في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول، حتى ديسمبر/كانون الأول، ما زلنا نحاول إقناعها».
وقال مصدر آخر في «أوبك»، إن نيجيريا والجزائر تتواصلان حالياً مع أنجولا لإقناعها بتنفيذ الاتفاق.
وقال المصدر: «المجموعة (أوبك+) بالكامل تزيد الضغط على أنجولا ودول أخرى غير ملتزمة، من أجل الامتثال لما اتفقت عليه».
وضخت أنجولا 1.28 مليون برميل يومياً في مايو/أيار، وفقاً لبيانات «أوبك» بما يزيد على المستهدف لها بواقع 100 ألف برميل يومياً.
ووفقاً لمسح ل«رويترز»، فقد خفضت أنجولا الإنتاج إلى 1.24 مليون برميل يومياً في يونيو/حزيران، بما يفوق المستهدف بنحو 60 ألف برميل يومياً.
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