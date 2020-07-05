شكرا لقرائتكم خبر عن 5.72 مليار دولار إيرادات قناة السويس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيئة قناة السويس المصرية، إن إيرادات القناة انخفضت إلى 5.72 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.

وكان أسامة ربيع رئيس هيئة القناة قال في يونيو/‏‏ حزيران إن الإيرادات انخفضت 9.6% في مايو/‏‏ أيار بسبب تأثير جائحة كورونا في حركة التجارة العالمية.

(رويترز)

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