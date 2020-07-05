أحمد بن سعيد: خطوة أساسية لتنفيـــذ «قـبــة ســمـاء دبــي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله للقانون رقم (4) لعام 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار ، يُعد ركيزة أساسية لجعل دبي من بين المدن السباقة عالمياً في استشراف وصنع المستقبل ضمن قطاع الطيران المدني الذي يشكل أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المحلي والوطني.

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «لاشك أن هذا القانون يُعّد خطوة أساسية لتمكين هيئة دبي للطيران المدني وتسهيل مهمتها في تنفيذ مبادرة «قبة سماء دبي» لبناء نظام البيئة البنيوية للطائرات بدون طيار، إذ يحتوي هذا القانون على القرارات والتشريعات اللازمة لتحديد مسؤوليات التنظيم، والإشراف، والرقابة على استخدام الطائرات بدون طيار، ويتضمن كذلك تصميم وتطوير إطار متكامل لخدمات الترخيص، وإصدار الشهادات، والتصاريح، وشهادات عدم الممانعة، والتفتيش المرتبطة بنظم الطائرات بدون طيار، وتوفير نظام قانوني للتحقيق في الحوادث ووقائع الطيران المرتبط بتشغيل هذه النظم».

وقد حظيت نُظم الطائرات بدون طيار باهتمام متزايد كأحد التطورات المستقبلية المهمة في قطاع الطيران المدني، وقطاع النقل بشكل عام، وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، تقدمت هيئة دبي للطيران المدني بمشروع تفصيلي لسياسة نظم الطائرات بدون طيار والتي أطلق عليها مبادرة «قبة سماء دبي».



خطوة سبّاقة

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من جانبه، قال محمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، إن القانون الجديد يعد من بين الخطوات السباقة التي تخطوها دبي لتتقدم على الكثير من المدن حول العالم.

وأضاف: «يوضح القانون اختصاصات هيئة دبي للطيران المدني والجهات الحكومية المعنية، كما أنه يبين كيفية تنظيم الأنشطة المتعلقة بالطائرات بدون طيار واستخدامها، وتداولها، وتسجيلها، وتصنيعها، واستيرادها، وبيعها، وامتلاكها».

وأوضح أن القانون خطوة أولى لتحويل مدينة دبي إلى بنية تحتية افتراضية للمجال الجوي الخاص بنظم الطائرات المعروفة باسم «طائرة بدون طيار»، تقوم بالربط بين الأماكن والمباني من خلال مهابط ومطارات مصغرة في مختلف أنحاء الإمارة، وأن تلك الأنشطة ستشكل رافداً اقتصادياً مهماً لاقتصاد الإمارة .



اكتساب الفرص



وقال محمد عبدالله لنجاوي، المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث رئيس فريق مشروع «قبة سماء دبي» في هيئة دبي للطيران المدني إن القاعدة التشريعية الجديدة تضمن تسهيل إجراءات تشغيل الطائرات بدون طيار مع المحافظة على أمن وسلامة الأجواء.