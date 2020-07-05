شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للسياحة» تطلع شركاءها على استعدادات الترحيب بالضيوف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» جلسة افتراضية مع شركائها لإطلاعهم على ترتيبات المدينة للترحيب بضيوفها من السيّاح اعتباراً من بعد غد الثلاثاء، وكذلك استراتيجيات العمل لمرحلة ما بعد جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19»، والرؤية الرامية إلى تعزيز الجهود المشتركة، لتأكيد مكانة دبي كإحدى الوجهات الآمنة على مستوى العالم بما تطبقه من تدابير احترازية، وما تفرضه من احتياطات وقائية تضمن سلامة جميع سكانها وزوارها في كافة الأوقات. جاء تنظيم الجلسة الافتراضية في إطار اللقاءات الدورية التي تحرص «دبي للسياحة» على تنظيمها مع شركائها بين الحين والآخر، ولا سيما خلال هذه الفترة التي عملت فيها الدائرة على تكثيف التواصل مع كافة الأطراف المعنية بقطاع السياحة لمناقشة خطوات العودة التدريجية للنشاط السياحي والتجاري في دبي، ومتطلبات تخطي تبعات الأزمة العالمية الراهنة التي ألقت بظلالها على معظم القطاعات الاقتصادية لأغلب دول العالم، ومن بينها أنشطة السياحة والسفر، من جراء الإجراءات التي فرضتها حكومات العالم من إغلاق للحدود والمطارات، وتعليق للرحلات الجوية الدولية.

ترأس هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» الجلسة الافتراضية بحضور نحو 2000 من المسؤولين والمديرين التنفيذيين لأبرز الشركات العاملة في قطاعات مختلفة منها الطيران، والسياحة والسفر، والضيافة، إلى جانب تجارة التجزئة والأنشطة الترفيهية وأهم وجهاتها في دبي.

واستعرض الاستراتيجيات والخطط التي تستعد دبي من خلالها للترحيب بالسياح القادمين إليها من دول استأنفت نشاطها، وفتحت مطاراتها، مع تسليط الضوء على الوضع الراهن محلياً وعالمياً من جراء تأثير «كوفيد-19» على مختلف القطاعات، إلى جانب توجهات سوق السفر في المستقبل، والمبادرات والحملات التسويقية التي تقوم بها «دبي للسياحة» في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن استضافة فعاليات الأعمال، وكذلك السياحة الداخلية، كما تناول النقاش أجندة الصيف، وما تتضمنه من فعاليات تندرج تحت مظلة تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة.

وقال المري: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تم تطوير وتطبيق استراتيجية فعّالة لمكافحة (كوفيد-19)، والتي وضعت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والضيوف في مقدمة الأولويات. ومع نجاح المرحلة الأولى في التعامل مع هذه الأزمة العالمية، فإننا نمر حالياً بالمرحلة الثانية، وهي إعادة فتح الأنشطة السياحية والتجارية، ولا شك أن كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة دبي تبعث على الثقة، وتبث الطمأنينة في نفوس سكان وزوار الإمارة، التي تستعد للترحيب بالسياح ابتداء من السابع من يوليو الجاري، ذلك التاريخ الذي سيكون نقطة تحول وانطلاق لاستعادة زخم قطاع السياحة، وخطوة أخرى نقطعها في الطريق الصحيح للوصول إلى المرحلة الثالثة وهي التعافي التام».

دبي في الصدارة

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وتم خلال الجلسة الافتراضية تسليط الضوء على الإجراءات الوقائية التي نفذتها دولة الإمارات، والتي عززت من مكانتها كواحدة من أكثر الدول أماناً وسلامة، حيث تم تصنيفها في المرتبة الثالثة على مستوى العالم في إجمالي فحوص كورونا لكل مليون من السكان، وكذلك الثالثة في استبيان تقييم الرضا حول مدى استجابة الحكومات للجائحة.

ويتطلع قطاع السياحة في دبي للمستقبل بتفاؤل في ظل وجود بعض العوامل والمؤشرات الإيجابية، بما في ذلك إعادة فتح الحدود تدريجياً ورفع القيود المفروضة على السفر في عدد من الدول، إضافة إلى استئناف رحلات الركاب من قبل الناقلات الوطنية مثل طيران الإمارات، التي ستسير رحلات إلى أكثر من 50 وجهة هذا الشهر، وكذلك «فلاي دبي»، التي استأنفت رحلاتها إلى عدة وجهات، كما أظهرت محركات البحث أن دبي لا تزال في صدارة اهتمامات المسافرين، حيث تأتي ضمن قائمة أكثر 5 وجهات يتم البحث عنها على الإنترنت. كما تسعى المدينة إلى تعزيز مكانتها من خلال تخفيف المزيد من الدول من قيود السفر خلال أشهر الصيف.

وتم التطرق أيضاً إلى جهود «دبي للسياحة» وحملاتها التسويقية في الأسواق العالمية من أجل المحافظة على التواصل المستمر مع الجمهور المستهدف في تلك الأسواق، وكي تظل دبي الخيار المفضل للمسافرين، والوجهة التي يرغبون في زيارتها عندما يصبح السفر آمناً. ومن بين تلك الحملات التسويقية «#نلتقي_ قريباً»، وكذلك «#نراكم_قريباً». فضلاً عن تعاون «دبي للسياحة» مع شركائها من متخصصين في مجال التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز الاهتمام بدبي كوجهة مفضلة من خلال إطلاق مبادرات متنوعة مثل مركز الواقع الافتراضي لاستكشاف دبي.

كما كان هناك دور للمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر أكثر من 350 مؤثراً قصصهم عن دبي، والتي وصلت إلى جمهور كبير في 18 سوقاً من الأسواق المهمة ب 14 لغة مختلفة، نتج عنها أكثر من 21 مليون مشاركة وتفاعل عبر تلك المنصات.

ومن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الجلسة الافتراضية الحملات والفعاليات التي من شأنها المساهمة في تنشيط الأسواق وقطاع الضيافة خلال فصل الصيف، مثل مفاجآت صيف دبي، التي ستنطلق في 9 يوليو الجاري، حيث سيكون قطاع التجزئة قادراً على تقديم تجارب جديدة ومميزة للسكان والزوار، ولا سيما أنه أصبح بإمكان مراكز التسوق استقبال زوارها بكامل طاقتها الاستيعابية ودون أي قيود على الفئات العمرية، إضافة إلى أنه خلال هذا الصيف، ستكون دبي الخيار المفضل لقضاء العطلة بها، سواء للجمهور المستهدف من داخل الدولة أو خارجها.

كما سلّطت الجلسة الافتراضية الضوء على حُزَم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها الحكومة، وخلال الجلسة، قدّم المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إجابات واضحة لمجموعة من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة باللوائح والإجراءات الخاصة ب «كوفيد-19»، والتي ينبغي على المسافر اتباعها قبل مغادرة الوجهة القادم منها، وعند الوصول إلى دبي.