التوقيع شرط تداول أسهم «الفئة الثانية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تسلمت شركات الوساطة المحلية، قراراً من هيئة الأوراق المالية والسلع، يوم الخميس الماضي يفيد بإلزام المستثمر، التوقيع أو تسليم إقرار يفيد بأنه اطّلع على إفصاحات ال 14 شركة التي تم نقلها إلى شاشة الفئة الثانية في أسواق المال المحلية.

وأعادت الهيئة من خلال القرار الجديد، التأكيد على عدم إدخال أمر الشراء دون الحصول على الإقرار وأن يتم حفظه مع أرشيف الأوامر في نظام شركات الوساطة ليتمكن الرجوع إليه لغايات التحقيق أو التفتيش.

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وفيما يتعلق، بالشركات الستّ الموقوفة عن التداول، من أصل 14 شركة مدرجة في الفئة الثانية في السوقين، توقع وسطاء ألا تعود جميعها للتداول، حبيث يرتبط القرار بتلبيتها للمتطلبات الواردة في قرار الهيئة، سواء فيما يخص إعلان النتائج المالية المدققة لعام 2019، أو حصولها على موافقة الهيئة على خطة معالجة الأوضاع التي أدت إلى تعليق تداولها بما يسهل على المستثمرين معرفة الوضع المالي لكل شركة ومخاطر الاستثمار فيها وأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، لم تفرج بعض الشركات الموقوفة عن التداول عن بياناتها المالية للعام 2019 مثل ماركة التي كان آخر إعلان لديها عن النتائج في المالية يتعلق بسنة 2018.

ووضع سوق أبوظبي للأوراق المالية شاشة مستقلة للشركات الموقوفة عن التداول على موقعه الإلكتروني، بانتظار تفعيلها رسمياً اليوم الأحد.

وتضم شاشة الفئة الثانية في سوق أبوظبي شركتين فقط هما: «بنك الاستثمار» و«الخزنة للتأمين»، علماً أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تضم بالإضافة إلى رئاسة وعضوية الهيئة عضوية كل من السوق المعني والجهات الرقابية على أن تتولى اللجنة مهام متابعة الشركة على قائمة المتابعة لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها، وفقاً لما تقرره اللجنة، وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نقل الشركة إلى الفئة الثانية مع إمكانية تمديدها لثلاث سنوات أخرى. كذلك، يبدأ سوق دبي المالي بعرض شاشة الفئة الثانية اعتباراً من يوم الأحد، والتي تضم الشركات المحققة لخسائر متراكمة نسبتها 50% فأكثر من رأسمالها، بالاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2019، إضافة إلى الشركات التي بلغت مدة تعليق تداول أسهمها ستة أشهر، فأكثر.

وتضم الفئة الثانية في سوق دبي 12 شركة مساهمة عامة محلية، وأجنبية، بينها 4 شركات موقوفة عن التداول، والتي تضم كلاً من «آن ديجيتال سيرفيسس»، و«الفردوس القابضة»، و«المدينة للتمويل»، و«أملاك للتمويل»، و«دريك آند سكل»، و«دي إكس بي إنترتينمنتسن» و«الإمارات للمرطبات»، و«الخليجية للاستثمارات العامة»، و«الاستشارات المالية الدولية»، و«الإثمار»، و«ماركة»، و«يونيكاي».