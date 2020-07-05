شكرا لقرائتكم خبر عن مورد لـ «أبل» يستعد لطرح عام أولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت «جامف هولدينج» JAMF Holding التي تصنع أدوات تساعد الشركات على إدارة أجهزة «أبل»، طلباً رسمياً لطرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراج 100 مليون سهم. وتأسست الشركة - ومقرها مينيابوليس- عام 2002، وتصنع برامج تتيح للمؤسسات إدارة أعداد كبيرة من أجهزة «آيفون» و«ماك» و«أبل تي في» و«آي باد». وارتفعت إيرادات الشركة 37% في الربع الأول إلى 60.4 مليون دولار. (وكالات)

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