شكرا لقرائتكم خبر عن آثار وتداعيات جائحة «كوفيد-19» على قطاع البنوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقد كانت البنوك الكبرى في دولة الإمارات سباقة إلى تقديم الدعم المالي لعملائها، بما يتماشى مع حزمة التحفيز الاقتصادي من قبل المصرف المركزي، بقيمة إجمالية تبلغ 256 مليار درهم.

في ظل هذه الظروف العصيبة، يكون من المهم تنويع الإيرادات بما في ذلك إيرادات الرسوم. وتفضل البنوك الدولية الكبيرة تنويع إيراداتها جيداً ما بين الخدمات المصرفية الاستثمارية وإقراض المؤسسات والأفراد وإدارة الأصول والثروات. إلا أن العديد من البنوك الإقليمية الصغيرة أو متوسطة الحجم قد تواجه تحديات أكبر إذا تفاقمت الأزمة أو استمرت لفترة طويلة.

وربما تقع التكنولوجيا المالية والبنوك التي تواجه هذه التحديات تحت ضغط شديد، حيث إنها قد لا تتمكن من تمييز نفسها من خلال دفع أسعار فائدة أعلى في بيئة مصرفية تقترب فيها أسعار الفائدة من الصفر، وقد يسفر ذلك عن لجوء العملاء إلى ما يعرف بـ «رحلة إلى الأمان» حيث يبدأ العملاء في إيداع الودائع لدى بنوك رائدة مرموقة بدلاً من ذلك. وقد تؤدي محاولات التصيد الاحتيالي المرتبطة بجائحة كوفيد-19، والاتصالات بالمكتب عن بعد والتي تكون غير آمنة وزيادة الاستخدام الشخصي لمعدات المكاتب إلى زيادة المخاطر الإلكترونية التي تواجهها البنوك. وربما تزداد أيضاً تكلفة التمويل للمؤسسات ذات السيولة الضعيفة أو الاحتياجات التمويلية الخاصة. وبسبب جائحة كوفيد-19؛ تتوقع المؤسسات زيادة نسبة الخصم على قيمة الأصول المقدمة كضمانات.

على صعيد دولة الإمارات، اتخذ المصرف المركزي العديد من الإجراءات لدعم هذا القطاع؛ من بينها السماح للبنوك بتحرير احتياطياتها الرأسمالية التنظيمية لتعزيز قدراتها على الإقراض؛ وتقديمها لقروض وسلف بتكلفة صفرية مقابل ضمانات من قبل المصرف المركزي. علاوة على ذلك؛ يُسمح للبنوك بالاستفادة من 60٪ كحد أقصى من حاجز الاحتياطي الرأسمالي الخاص بها، وستتمكن البنوك التي تم تحديدها بأنها مهمة من الناحية النظامية من استخدام 100٪ من حاجز الاحتياطي الرأسمالي الإضافي الخاص بها. كما يقوم أيضاً المركزي بتخفيض قيمة رأس المال التي يجب أن تحتفظ بها البنوك من أجل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 15 إلى 25٪، الأمر الذي سوف يسهل حصول هذا القطاع على التمويل. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعديل الحد الأقصى الحالي لتعرُض البنوك لقطاع العقارات. كما سيسمح للبنوك بزيادة رأس المال إلى 30٪، ولكن سيُطلب منها بعد ذلك الاحتفاظ بمزيد من رأس المال.

لقد كانت البنوك الكبرى في دولة الإمارات سباقة إلى تقديم الدعم المالي لعملائها، بما يتماشى مع حزمة التحفيز الاقتصادي من قبل المصرف المركزي، بقيمة إجمالية تبلغ 256 مليار درهم (تم الإعلان عن رقم 100 مليار درهم في 14 مارس 2020 وتمت زيادة هذا المبلغ في 5 إبريل 2020).

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ازدادت المخاوف بشأن تأثير المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، الذي قد يجبر البنوك على استخدام مخصـــــصات سابقـــــة مــــــــقابــــل القــــروض المعدومة. في ظل تفشي وباء كوفيد-19، قد لا يمكن الآن للبنوك تطبيق العديد من الافتراضات والأحكام المرتبطة بالطريقة التي سيتم بها تطبيق منهجية خسائر الائتمان المتوقعة حتى تاريخه في البيئة الحالية، ولا يجوز للبنوك أن تستمر في تطبيق منهجية خسائر الائتمان المتوقعة الحالية ميكانيكياً.

وفي 27 من شهر مارس 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إرشادات بشأن احتساب خسائر الائتمان المتوقعة من خلال تطبيق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية «الأدوات المالية» في ضوء الشكوك الناتجة عن تفشي الوباء. وأوضح المجلس أنه عند تقييم الظروف المتوقعة، ينبغي دراسة آثار وتداعيات جائحة كوفيد-19 ومراعاة تدابير الدعم الحكومي الهامة التي يتم اتخاذها. قام العديد من الجهات التنظيمية بنشر إرشادات وتوجيهات بشأن تطبيق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في البيئة الحالية، بما في ذلك المصرف المركزي، ويشجع مجلس معايير المحاسبة الدولية الهيئات على اتباع الإرشـــــادات والتوجيهــــــات التـــي أصـــــــــدرتـــها الجــــــــهات التنظيمية.

سوف تحتاج مؤسسات الإقراض إلى تقييم ما إذا كان هناك تغيير في الشروط التعاقدية للأداة المالية؛ وإذا كان هناك تغيير، ما إذا كان هذا التغيير يؤدي إلى أرباح أو خسائر نتيجة إيقاف الاعتراف، أو إلى إعادة قياس تكلفتها المطفأة [المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9-5-4-3] وما إذا كان الترتيب يشير إلى «زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان» أو انخفاض ائتماني، أو ينتج عنه شطب جزئي للقرض. [المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9-5-5-12]

علاوة على ما سبق؛ إذ كانت الحكومة تقدم الدعم لأحد البنوك، ما يمكّن المقرض من تقديم الدعم لعملائه، فإن المقرض سيحتاج إلى التفكير في كيفية حساب هذا الدعم. نحن نمر بأوقات صعبة بالفعل ونحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم التأثير الكلي بشكل كاف؛ وبالتالي فقد أعفت بعض الجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي البنوك من نشر نتائج الربع الأول.

يتعين على البنوك الآن إجراء تحليل للفجوات في إطار إدارة الأزمات والاحتياجات التشغيلية، مع مراعاة الآفاق الزمنية المختلفة. كما تحتاج البنوك إلى إعداد أنظمتها وهيكلها التنظيمي ومنتجاتها وأصولها الرقمية لتقديم دعم تحفيزي حكومي للعملاء. إن المؤسسات التي من المرجح أن تتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 هي تلك المؤسسات التي تتنبأ بحدوث تراجع شديد في المحفظة الائتمانية محفظة الائتمان وأزمات في السيولة وتعد نفسها لذلك، فضلاً عن وضع خطط محكمة وشاملة للطوارئ.

* الشريك ورئيس قسم التدقيق لدى كي بي إم جي لوار جلف.