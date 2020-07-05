الترخيص لـ 277 شركة تجارة إلكترونية جديدة في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

دفع انتشار فيروس «كورونا» المستجد بمجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني إلى تغيير مفهوم الخدمة قياساً مع المتغيرات والمستجدات التي أفرزتها تداعيات انتشار الجائحة عالمياً.

وعززت التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات من خدماتها على حساب نظيرتها التقليدية خلال النصف الأول الماضي، في ظل تطبيق مفهوم «التباعد الاجتماعي» و«التواصل الرقمي»، وكشفت بيانات حديثة عن وزارة الاقتصاد «السجل الوطني»؛ أن ترخيص شركات التجارة والخدمات الإلكترونية في قطاع التجزئة تصدرت قائمة الشركات الأعلى نمواً في شهر يونيو / حزيران الفائت «36%» مقارنة مع أكثر عشرة أنشطة ترخيصاً في الفترة ذاتها.

وبلغ عدد الشركات التي تنشط في التجارة الإلكترونية داخل الدولة خلال النصف الأول الماضي 1059 شركة، حيث سجل شهر يونيو/ حزيران وحده تسجيل 277 شركة جديدة مقارنة مع نهاية مايو / أيار الماضي، والتي وصل عددها إلى 782 شركة.

وجاءت أنشطة خدمات إدارة المشاريع كأكثر القطاعات استقطاباً لعدد الشركات المسجلة في النصف الأول 2020، وبإجمالي 4960 شركة، وبلغ عدد الرخص الجديدة في يونيو وحده 440 شركة جديدة، مقارنة مع 4520 شركة نهاية مايو الفائت بنمو 10%.

وجاءت أنشطة وأعمال الطلاء والدهان للمباني ثاني أكثر القطاعات التي استقطبت شركات جديدة بواقع 1384 شركة جديدة مقارنة مع 1137 شركة نهاية مايو بنمو 22%.

وجاءت شركات التجارة العامة رابعاً بعدد 1036 في النصف الأول مقارنة مع 781 شركة نهاية مايو بنمو 33%، ورخص بيع الوجبات الخفيفة «كافتيريا» خامساً، بإجمالي 616 رخصة جديدة مقارنة مع 505 نهاية مايو بنمو 22%، ورخص المقاولات ومشاريع المباني سادساً بنمو 29 % لتصل إلى 603 شركات، مقارنة مع 468 شركة، وخدمات إصلاح وصيانة التمديدات والتركيبات الكهربائية سابعاً بإجمالي 538 رخصة جديدة، مقارنة مع 422 شركة بنمو 27%، ورخص المطاعم ثامناً بواقع 508 مطاعم مقارنة مع 396 مطعماً بنمو 28%، وحلت تاسعاً رخص تقديم المشروبات الباردة والساخنة بإجمالي 365 شركة جديدة نهاية يونيو، مقارنة مع 281 شركة في نهاية مايو بنمو 30%، وجاءت شركات تحضير الحلويات عاشراً بواقع 352 شركة جديدة في النصف الأول الماضي، وبذلك يرتفع عدد الرخص الجديدة التي استقطبتها أكثر 10 قطاعات تسجيلاً نهاية يونيو 11421 مقارنة مع 9600 رخصة حتى نهاية مايو الماضي بنمو 19% تمثل نحو 1821 شركة جديدة في يونيو وحده، بمعدل يومي 61 رخصة جديدة.