أكبر نزوح للتدفقات من صناديق النقد منذ ديسمبر 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا في تقرير الجمعة: إن صناديق سوق النقد شهدت أكبر عمليات استرداد للأموال منذ ديسمبر /‏ كانون الأول 2019 في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بينما جرى سحب 7.1 مليار دولار من صناديق الأسهم.

وقال البنك: إن مؤشره «الثور والدب» لم يعد في منطقة «شراء» للمرة الأولى منذ 17 مارس /‏ آذار.

وأظهر التقرير أن المستثمرين ضخوا أيضاً 15.3 مليار دولار في صناديق السندات وملياري دولار في الذهب.

Advertisements

لكن بنك أوف أمريكا أشار إلى أن مسار التداول المعاكس حالياً هو شراء أصول الأسواق الناشئة للاستفادة من ضعف الدولار.وفي الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، خسرت صناديق أسهم الأسواق الناشئة 3.1 مليار دولار، لتسجل نزوحاً للتدفقات للأسبوع العشرين على التوالي، بينما خسرت أدوات الدين النامية 1.9 مليار دولار.

ويصل ذلك بإحصاء إجمالي التدفقات النازحة من أصول الأسواق الناشئة إلى 91 مليار دولار بعد أن تدافع المستثمرون صوب الملاذات الآمنة مع اضطراب أسواق المال.

كان معهد التمويل الدولي ذكر يوم الأربعاء أن تدفقات المحافظ الخارجة من الأسواق الناشئة قفزت إلى 32.1 مليار دولار في يونيو من 3.5 مليار دولار في مايو. (رويترز)